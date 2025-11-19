Аталанта виявляє інтерес до українського форварда Емполі Богдана Попова, про це пише італійське видання Tuttosport.

За даними джерела, клуб із Бергамо має намір домовитися про перехід 18-річного нападника вже зараз, але залишити його у розпорядженні Емполі до літа 2026 року.

Потенційна сума угоди оцінюється приблизно 10 мільйонів євро.

У поточному сезоні 2025/26 Богдан Попов вийшов на поле у 12 матчах та забив 5 голів. Портал Transfermarkt визначає його ринкову вартість на рівні 3 млн. євро.

