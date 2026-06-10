Павло Василенко

Півзахисник Барселони Артем Рибак підписав перший професійний контракт з каталонським клубом. Про це повідомила пресслужба молодіжної команди каталонського гранду.

Агент футболіста Вадим Шаблій повідомив, що 16-річний український хавбек уклав свій перший професійний контракт з Барселоною терміном на три роки.

У минулому сезоні Рибак виступав за Барселону U-16. До цього він займався у дитячих командах Буковини та Шахтаря, поки влітку 2022 року він приєднався до академії іспанського клубу.

У лютому цього року Рибак провів три матчі у складі збірної України U-17.