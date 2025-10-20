Павло Василенко

Захисник донецького Шахтаря та національної збірної України Юхим Конопля готовий лишитися в клубі тільки у тому випадку, якщо йому запропонують зарплатню у 1,5 млн. євро на рік.

«Конопля, з того, що я чую з його середовища, це реально «космонавт». У нього скоро закінчується контракт. Він відмовляється підписувати новий і взагалі вести перемовини. Юхим хоче буде найбільш високооплачуваним гравцем Шахтаря, заробляти 1,5 млн євро на рік», – сказав журналіст Ігор Бурбас в етері YouTube-каналу BurBuzz.

26-річний Конопля є вихованцем Шахтаря. Два сезони на правах оренди провів у Десні, після чого став гравцем основи «гірників».

Його оціночна вартість складає п’ять мільйонів євро.

У цьому сезоні Юхим зіграв на клубному рівні 12 матчів, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.