Павло Василенко

Українська Прем’єр-Ліга продовжує відзначати героїв сезону 2025/26 і склала символічну збірну 4-го туру.

Найкращим тренером минулого туру колективним рішенням групи з 39-ти експертів було визнано Олександра Шовковського, який на чолі Динамо здобув перемогу з переконливим рахунком 4:1 над Поліссям. До топ-3 рейтингу увійшли Олег Шандрук (Верес переміг на виїзді ЛНЗ – 2:0) та Віктор Скрипник (Зоря на виїзді поклала на лопатки СК Полтава – 4:1).

Звання найкращого гравця 4-го туру здобув атакувальний півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб – автор двох голів у ворота Оболоні (2:1). Друге та третє місця розділили герої перемоги Динамо над Поліссям – Віталій Буяльський та Назар Волошиню

Символічна збірна туру: Білик (Епіцентр) – Цуріков (Колос), Матвієнко (Шахтар), Жан Педросо (Карпати), Караваєв (Динамо) – Твердохліб (Кривбас), Калітвінцев (Металіст 1925), Педріньо (Шахтар), Буяльський (Динамо), Волошин (Динамо) – Герреро (Динамо). Тренер – Олександр Шовковський (Динамо).