У четвертому турі чемпіонату України на стадіоні Черкаси-Арена рівненський Верес здобув впевнену перемогу над ЛНЗ із рахунком 2:0.

Рахунок у поєдинку було відкрито вже на 3-й хвилині: після передачі Ігоря Харатина гравець гостей Віталій Бойко вразив ударом в один дотик ворота ЛНЗ.

У другому таймі команда Олега Шандрука закріпила успіх. На 69-й хвилині Владислав Шарай прострілив із флангу, а Денис Ндукве замкнув передачу, оформивши другий гол для Вереса.

ЛНЗ завершував зустріч удесятьох - наприкінці матчу червону картку отримав Назарій Муравський.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Вереса з рахунком 2:0.

УПЛ. 4-й тур

ЛНЗ (Черкаси) – Верес (Рівне) – 0:2

Голи: Бойко, 3, Ндукве, 69