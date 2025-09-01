Михайло Цирук

З пʼятниці по неділю відбулися всі вісім поєдинків четвертого туру УПЛ, у якому було багато голів, зокрема швидких, та не надто багато несподіванок. Динамо розгромило Полісся та продовжує йти в чемпіонаті без втрат, Карпати не просто не змогли перемогти Кудрівку, а й взагалі ледь врятувалися від поразки, Верес здобув перші очки в сезоні, а Олександрія та Епіцентр зазнали четвертих поразок поспіль. Пропонуємо до вашої уваги головні підсумки вікенду в українській національній першості.

Усі проблеми Зорі, повʼязані з цим поєдинком, на щастя для підопічних Скрипника закінчилися перед стартовим свистком. Спочатку у луганців зламався автобус, через що діставатися до Кропивницького довелося на транспорті київського Динамо, а потім їм довелося міняти чорні шорти на червоні, аби кольори форми достатньо відрізнялися від суперника.

Зате сама гра вийшла для гостей дуже легкою. Будківський відкрив рахунок уже на першій хвилині, а в наступні пів години голи Мічина та Слесара по суті зняли питання щодо переможця. У другій половині команди обмінялися голами Анджушича та Бужина, тож це 1:4: Зоря здобула прості три очки, а Полтава зазнала другої поразки поспіль.

Якщо поглянути суто на результат, то новачок еліти має бути цілком задоволений нічиєю з шостою командою минулого сезону. Але, враховуючи контекст, перемогу в цьому матчі втратила саме Кудрівка.

Здобути перевагу у два мʼячі ще до перерви господарям допомогли дві помилки суперника: на старті тайму помилився голкіпер Карпат Кліщук, а за дві хвилини до завершення наварили захисники, подарувавши мʼяч Сторчоусу просто перед своїми воротами.

Між цими подіями сталося ще й вилучення Владислава Бабогла, тож після першої половини зустрічі підопічні Лупашка виглядали приреченими. Однак в другій продемонстрували характер: на 52 хвилині зустрічі один гол відіграв Альварес, а коли до завершення гри залишалися лічені секунди, курйозний результативний удар після вибивання голкіпера та невдалого виносу партнера вдався Жану Педрозу. У підсумку нічия: не той результат, якого хотіли львівʼяни, але все ж краще, ніж нічого.

Третю перемогу поспіль в УПЛ та четверту загалом здобув криворізький Кривбас. Долю домашнього матчу проти Оболоні вдалося вирішити у другому таймі. Спочатку пілся передачі Мендоси відзначився Твердохліб, а потім той таки Твердохліб реалізував пенальті.

На останніх хвилинах Оболонь відповіла голом престижу від Теслюка, втім для того, аби здобути очки, цього було замало, тож пивовари зазнали першої поразки в цьому розіграші чемпіонату.

Трохи помучитися в домашньому поєдинку проти Епіцентру довелося ковалівському Колосу, проте результат підопічні Руслана Костишина таки здобули. Гра була важкою, тягучою та не надто привабливою для глядача, а її долю визначив автогол Григоращука, у якого голкіпер гостей Білик відбив мʼяч після удару суперника. Тож Колос після чотирьох турів йде третім, маючи однакову кількість балів з Шахтарем, а Епіцентр цього сезону поки досі без набраних балів.

Вже третій матч поспіль без набраних балів залишається львівський Рух, який після перемоги над Полтавою на старті сезону поки лише програє. Цього разу кривдником підопічних Івана Федика став Металіст 1925, котрий зумів закрити цю гру ще до перерви.

Спочатку після передачі Рашиці відзначився Владислав Калитвинцев, а перед самою перервою сам Калитвинцев асистував Ітодо. Отже, 2:0: харківʼяни поступово набирають хід, тоді як для цих львівʼян, так само як і для зелено-білих, сезон розпочинається дуже непросто.

Перший у цьому сезоні УПЛ привід для радості нарешті має рівненський Верес. Після трьох поразок поспіль підопічні Олега Шандрука в гостях обіграли черкаський ЛНЗ. Уже на третій хвилині свою колишню команду засмутив Бойко, замкнувши ідеальну флангову передачу Харатіна, а на екваторі другого тайму перевагу гостей подвоїв Ндукве. Таким чином Верес відірвався від дна, не пустивши суперника ближче до вершин таблиці.

У битві двох проблемних претендентів на високі місця значно проблемнішим виявилося Полісся. Житомиряни вийшли вперед уже на сьомій хвилині зустрічі, скориставшись, здається, вічними проблемами Динамо під час подач до штрафного майданчика: Гуцуляк на дальній стінці скинув головою, а Йосефі пробив Нещерета.

Але швидко отримавши перевагу підопічні Руслана Ротаня не те що не використали її як можливість зачепитися за очки, а ще й примудрилися програти розгромно. На 19 хвилині Кудрик занадто повірив у рівень своєї гри ногами, вибив мʼяч прямо в Герреро, а панамець зрівняв рахунок. Ще за 13 хвилин киянам вдалася швидка атака, у якій Волошин заробив пенальті, а Буяльський з11-метрової позначки вивів свою команду вперед.

Далі Полісся розсипалося, і на полі була лише одна команда. Чому так - сказати важко, однак вовки виглядали справді жалюгідно, а Динамо просто куражилося. Найкраще за всіх покуражився Волошин, котрий після заробленого пенальті спочатку красиво асистував на третій гол Буяльському, а в другому таймі забив і сам. Тож Динамо пішло на міжнародну паузу без втрат очок у чемпіонаті, а у Полісся та Ротаня попереду ще ой як багато роботи.

Ще більше роботи та проблем у Кирила Нестеренка та Олександрії, яка після трьох поразок у чемпіонаті поспіль програла і вчетверте, цього разу цілком очікувано. Розповідати про цю гру особливо немає чого. Якщо у Полісся в матчі проти Динамо був хоча б якийсь момент сили, то тут - ні.

Фаворит не залишив супернику жодних шансів і міг забивати значно більше. Однак обмежився тільки двома результативними ударами у виконанні Бондаренка та Педріньйо. Окрім цього у матчі ще був скасований гол Очеретька та нереалізований пенальті Еліаса (може, йому вже досить їх бити, бо явно не його). Тому в підсумку лише 2:0: Шахтар продовжив переслідувати Динамо, а Олександрія й надалі на дні, в усіх сенсах цього слова.

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ