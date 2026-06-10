Павло Василенко

Українська Прем’єр-ліга підбила підсумки опитування клубів та визначила найкращого арбітра сезону 2025/26. Нагороду вперше у кар'єрі отримав Віталій Романов. Саме його команди чемпіонату визнали найбільш стабільним та якісним суддею сезону.

Упродовж сезону Романов обслужив 12 матчів чемпіонату України. У них він показав 34 жовті картки, один раз вилучив гравця за друге попередження, а також призначив шість пенальті.

Арбітр ФІФА працює на матчах найвищого рівня українського футболу з березня 2011 року. За цей час він накопичив великий досвід і зараз посідає місце у топ-5–6 за кількістю проведених ігор в історії чемпіонату.

Топ-5 арбітрів Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26

1. Віталій Романов – 15 балів

2. Микола Балакін – 11

3. Олександр Шандор – 10

4-5. Роман Блавацький – 7

4-5. Володимир Новохатній – 7