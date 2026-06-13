УПЛ оголосила найкращого гравця сезону 2025/26
Визнання отримав легіонер
близько 2 годин томуПідписатися в
Глейкер Мендоса. Фото: ФК Кривбас
Пресслужба УПЛ повідомила, що за результатами опитування 16 клубів найкращим футболістом сезону 2025/26 було визнано лівого вінгера Глейкера Мендозу, який представляв Кривбас, але вже перебрався до Шахтаря.
Найкращий футболіст Чемпіонату УПЛ в сезоні 2025/26. Топ-5 рейтингу
- Глейкер Мендоза (Кривбас) – 16 балів
- Матвій Пономаренко (Динамо) – 11
- Аліссон (Шахтар) – 8
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 8
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 8
Зазначимо, що Мендоза у минулому сезоні провів за Кривбас 28 матчів, у яких забив 11 голів та віддав десять результативних передач.