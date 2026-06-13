Павло Василенко

Пресслужба УПЛ повідомила, що за результатами опитування 16 клубів найкращим футболістом сезону 2025/26 було визнано лівого вінгера Глейкера Мендозу, який представляв Кривбас, але вже перебрався до Шахтаря.

Найкращий футболіст Чемпіонату УПЛ в сезоні 2025/26. Топ-5 рейтингу

Глейкер Мендоза (Кривбас) – 16 балів Матвій Пономаренко (Динамо) – 11 Аліссон (Шахтар) – 8 Микола Матвієнко (Шахтар) – 8 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 8

Зазначимо, що Мендоза у минулому сезоні провів за Кривбас 28 матчів, у яких забив 11 голів та віддав десять результативних передач.