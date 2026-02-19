Визначилися півфінальні пари чоловічого хокейного турніру на Олімпіаді-2026
Діючі чемпіони зустрінуться з американцями
близько 14 годин тому
Визначилися півфінальні пари хокейного турніру на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії.
Після завершення чвертьфінальної стадії турніру відбувся пересів учасників півфіналу. Команда з найвищим рейтингом зіграє зі збірною з найгіршим рейтингом серед учасників 1/2 фіналу, а дві інші збірні вийшли одна на одну.
Хокей Олімпіада-2026. Чоловіки, півфінальні пари
Канада – Фінляндія
США – Словаччина
Чоловічий хокейний турнір на Олімпійських іграх проходить з 11 до 22 лютого.
Вперше за останні 12 років у змаганнях беруть участь гравці НХЛ. Діючим олімпійським чемпіоном з хокею є збірна Фінляндії, яка у 2022 році у фінальному матчі обіграла російську збірну з рахунком 2:1.
