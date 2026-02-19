Металург офіційно повідомив про підписання контракту з півзахисником Сулейманом Сейтхаліловим.

24-річний хавбек вже знайомий уболівальникам запорізької команди. Раніше він виступав за Металург у другій частині сезону 2022/23, а також у першому колі кампанії 2023/24. За цей період Сейтхалілов провів 28 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем та двома результативними передачами.

Попереднім клубом футболіста була Вікторія, яку він залишив наприкінці 2025 року. У першій частині поточного сезону півзахисник зіграв 16 поєдинків і забив один гол.

Нагадаємо, раніше Металург також підсилив склад Сергієм Логіновим, Максимом Вороною та Артемом Сіталом.