Турнір з чоловічої лижної акробатики на Олімпіаді перенесено на 19 лютого
Україну на турнірі представлять Котовський, Окіпнюк, Гаврюк та Кузнєцов
близько 14 годин тому
Олександр Окіпнюк / Фото - Yahoo
Турнір у чоловічій лижній акробатиці на Олімпіаді-2026, який був запланований на сьогодні, 19 лютого, не відбудеться.
Причина – несприятливий прогноз погоди у Лівіньйо.
Змагання натомість пройдуть в п’ятницю, 20 лютого. Кваліфікація розпочнеться об 11.25, фінал – о 14.25.
Україну мають представити Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов.
Нагадаємо, раніше чоловіча кваліфікація в акробатиці, що мала пройти у вівторок, 17 лютого, була перенесена через негоду. Вчора ж вдалося провести жіночі змагання.
