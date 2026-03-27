УПЛ призначила дату догравання матчу Металіст 1925 — Верес
Зустріч відбудеться 15 квітня
Українська прем’єр-ліга затвердила дату та час догравання перерваного поєдинку 15-го туру між командами Металіст 1925 та Верес.
Зустріч відбудеться 15 квітня, початок гри запланований на 16:00.
Нагадаємо, матч розпочався 7 грудня в Житомирі, проте був зупинений у першому таймі. Причиною стали неодноразові проблеми з електроенергією на стадіоні. Після кількох невдалих спроб відновити гру арбітр Віталій Романов ухвалив рішення про припинення поєдинку.
