Збірна України поступилася Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026.

Хет-триком у складі шведів відзначився форвард лондонського Арсенала Віктор Дьокереш.

Дьокереш став першим футболістом в історії, який забив 3 голи у ворота збірної України. До цього жоден гравець не забивав Україні більше 2 голів.

Сам Віктор також високо оцінив свій результативний перфоманс у грі проти нашої команди. Цитує форварда Fotbollskalanen.

«Звичайно, це [хеттрик] багато що означає для мене та команди. Ми вийшли у фінал [плейоф відбору] і тепер матиме великий матч [проти Польщі]. Це все, чого ми хотіли».

Дьокереш оформив хет-трик у ворота збірної України. Відео