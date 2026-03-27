Дьокереш – автор першого в історії хет-трику у ворота збірної України
До цього жоден гравець не забивав нашій команді більше 2 голів
Збірна України поступилася Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026.
Хет-триком у складі шведів відзначився форвард лондонського Арсенала Віктор Дьокереш.
Дьокереш став першим футболістом в історії, який забив 3 голи у ворота збірної України. До цього жоден гравець не забивав Україні більше 2 голів.
Сам Віктор також високо оцінив свій результативний перфоманс у грі проти нашої команди. Цитує форварда Fotbollskalanen.
«Звичайно, це [хеттрик] багато що означає для мене та команди. Ми вийшли у фінал [плейоф відбору] і тепер матиме великий матч [проти Польщі]. Це все, чого ми хотіли».
Дьокереш оформив хет-трик у ворота збірної України. Відео
