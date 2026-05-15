Сергій Разумовський

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік погодився продовжити співпрацю з клубом. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

За інформацією джерела, 44-річний англійський фахівець найближчим часом має підписати новий контракт із манкуніанцями. Наразі сторони узгоджують фінальні деталі угоди.

Новий контракт Карріка з Манчестер Юнайтед може бути оформлений у двох варіантах. Перший — угода на два роки з опцією продовження ще на один сезон. Другий — повноцінний трирічний контракт без додаткових умов. У будь-якому разі тренер уже дав згоду залишитися в клубі.

The Athletic повідомляє, що Манчестер Юнайтед запропонував Керріку саме формат контракту 2+1. Очікується, що офіційне оголошення про продовження співпраці може відбутися вже цього тижня.

Каррік очолив Манчестер Юнайтед у січні цього року після звільнення Рубена Аморіма. Тоді англієць підписав короткострокову угоду до завершення поточного сезону. Під керівництвом Карріка команда суттєво покращила результати в АПЛ. У 15 матчах чемпіонату Манчестер Юнайтед здобув 10 перемог, тричі зіграв унічию та зазнав лише двох поразок.

Наразі манкуніанці посідають третє місце в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги. Команда вже гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів сезону-2026/27.

