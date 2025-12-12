Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович в ефірі УПЛ ТВ поділився враженнями від перемоги над Оболонню з рахунком 3:1 та підбив підсумки першої частини сезону.

В першу чергу хочу привітати свою команду з перемогою і вдалим завершенням першої частини сезону. Хочеться говорити більше про футбол.

– Перший тайм був непростим, ви пропустили гол. Після перерви команда значно додала. Що сталося в роздягальні?

– Почали ми добре, перші 20 хвилин створювали великий тиск на Оболонь. Потім припустилися кількох помилок, і це призвело до пропущеного м’яча. В перерві поговорили з хлопцями, додали агресії. У другому таймі ми заслужено перемогли, створили достатньо моментів і забили три дуже важливі голи.

– Чурко швидко зорієнтувався в епізоді. Як оціните його удар? Це перший гол у сезоні.

– Так, ми говорили з ним, щоб він частіше пробивав по воротах. Він пробив дуже добре, забив чудовий гол.

– Після цього взяття воріт ви перехрестилися. У той момент повірили, що перемога реальна?

– Я і в перерві вірив. Я завжди вірю у свою команду, вірив і за рахунку 0:1, що ми можемо перемогти. І хлопці це довели – вони вийшли і боролися до кінця.

– У першому таймі був спірний момент за участю Ітодо, коли він зіткнувся з голкіпером Оболоні. Яка ваша думка?

– Не знаю. Я не суддя. Експерти скажуть, що там було. Жовтої не дали. Важко щось коментувати.

– Але згодом Ітодо забив. Це заслужена нагорода?

– Звичайно. Він форвард, це його робота. Він має забивати ще більше.

– У команди були нестабільні результати останні півтора місяця. Що сталося в цей період?

– Це був непростий відрізок: травми, спочатку Гаджієв, потім Моура, пізніше додався Калітвінцев та інші. Коли такі футболісти випадають, важко зберігати баланс. Ми мали складні матчі, програли лише ЛНЗ і Зорі. Але були й хороші ігри – з Поліссям, Динамо, Карпатами. Такі періоди бувають. Головне – сьогодні ми перемогли і рухаємося далі з хорошим настроєм.

Свій наступний матч Металіст 1925 проведе більш ніж через два місяці. 21 лютого підопічні Бартуловича зіграють з Кривбасом.