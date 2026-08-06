УЄФА оприлюднила офіційну заяву щодо загострення відносин із ФІФА. Європейська футбольна спільнота наголосила, що національні асоціації чітко визначили умови, за яких готові продовжувати участь у турнірах під егідою міжнародної федерації.

Національні асоціації УЄФА дуже чітко визначили умови, за яких вони не братимуть участі в турнірах ФІФА. По-перше, мають бути відкликані пропозиції щодо продажу прав на головні футбольні турніри. По-друге, необхідно надати гарантії, що подібні спроби спотворити футбол у такий спосіб більше ніколи не повторяться.

Ці умови не були виконані. Крім того, УЄФА у своїй заяві в суботу абсолютно чітко дала зрозуміти, що втратила довіру до президента ФІФА Джанні Інфантіно. Ця позиція залишається незмінною.

Оголошення, зроблене в середу, про те, що деякі люди, які працюють на президента ФІФА (і чия кар’єра залежить від його прихильності), погоджуються з ним, нічого не змінює.