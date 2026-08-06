УЄФА продовжує «війну» з ФІФА: вимоги виконано не було
Чеферін VS Інфантіно
УЄФА оприлюднила офіційну заяву щодо загострення відносин із ФІФА. Європейська футбольна спільнота наголосила, що національні асоціації чітко визначили умови, за яких готові продовжувати участь у турнірах під егідою міжнародної федерації.
Національні асоціації УЄФА дуже чітко визначили умови, за яких вони не братимуть участі в турнірах ФІФА. По-перше, мають бути відкликані пропозиції щодо продажу прав на головні футбольні турніри. По-друге, необхідно надати гарантії, що подібні спроби спотворити футбол у такий спосіб більше ніколи не повторяться.
Ці умови не були виконані. Крім того, УЄФА у своїй заяві в суботу абсолютно чітко дала зрозуміти, що втратила довіру до президента ФІФА Джанні Інфантіно. Ця позиція залишається незмінною.
Оголошення, зроблене в середу, про те, що деякі люди, які працюють на президента ФІФА (і чия кар’єра залежить від його прихильності), погоджуються з ним, нічого не змінює.
Нагадаємо, ФІФА вибачилася за скандал і підтвердила повну довіру Інфантіно.