УЄФА призначив арбітрів на перший матч кваліфікації Ліги конференцій між Поліссям та Санта Коломою
Поєдинок відбудеться в найближчі дні
близько 16 годин тому
Фото: Getty Images
Офіційний сайт УЄФА оголосив арбітрів, які будуть працювати на першому матчі другого раунду кваліфікації Полісся – Санта Колома.
Всі судді будуть представляти Данію. Головним рефері стане 28-річний Якоб Карлсен.
Помічниками будуть Денніс Расмуссен та Мартін Маркус. Четвертий арбітр – Міккель Реддер.
Перша зустріч команд відбудеться на арені «Татран» в словацькому Прешові. Початок гри запланований на 24 липня о 20:00 за київським часом.
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