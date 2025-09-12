Павло Василенко

За кілька днів до початку європейських клубних турнірів УЄФА оголосила про серйозні зміни в правилах. Європейська футбольна організація оголосила, що з цього року клуби зможуть вносити одну зміну до початково поданих списків гравців у разі серйозної травми. Мета цих змін, з одного боку, полягає в тому, щоб запобігти невигідному становищу клубів через різну кількість гравців, а з іншого – захистити самих гравців від додаткового навантаження.

«Виконавчий комітет УЄФА затвердив поправку до регламенту єврокубкових клубних змагань на сезон 2025/26, яка дозволяє тимчасово замінити максимум одного польового гравця, який отримав тривалу травму або захворів, під час основної фази турніру до 6-го туру включно. Метою цієї зміни є забезпечення того, щоб списки гравців не були несправедливо скорочені, а гравці були захищені від додаткового навантаження», – йдеться в офіційній заяві УЄФА.

Шостий раунд є останнім у Лізі конференцій, тоді як Ліга чемпіонів і Ліга Європи проводяться ще у двох раундах, які відбуваються в січні. Поки що незрозуміло, за якими критеріями травма буде визнана достатньо серйозною, щоб дозволити заміну гравця в офіційних документах клубу.