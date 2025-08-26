Челсі має намір завершити трансфер Алехандро Гарначо до кінця трансферного вікна, проте, як повідомляє talkSPORT, Манчестер Юнайтед відкинув кілька пропозицій лондонців, наполягаючи на сумі 50 мільйонів євро, до якої Челсі поки не підійшов.

Проте сторони сподіваються знайти компроміс до кінця тижня, при цьому умови особистого контракту Гарначо з Челсі вже погоджені.

Футболіст не тренується з основним складом Манчестер Юнайтед, оскільки не входить до планів головного тренера Рубена Аморіма. За червоних дияволів Гарначо виступає з літа 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий придбати футболіста Барселони за 50 мільйонів євро.