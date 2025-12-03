У 14-му турі Англійської Прем'єр-ліги Евертон із Віталієм Миколенком у складі здобув перемогу на виїзді над Борнмутом з рахунком 1:0. Український захисник провів на полі всі 90 хвилин, не відзначившись результативними діями, а на 49 хвилині отримав жовту картку за фол.

Британське видання Sportsdunia оцінило гру Миколенка у цьому матчі.

«Дещо складний вечір для захисника. Він часом виглядав не в найкращій формі і справедливо отримав жовту картку за грубий фол. Йому було важко стримувати атаки Борнмута на своєму фланзі, і він втрачав м'яч частіше, ніж хотів би. Не найкращий його матч».

Цього сезону Миколенко провів за Евертон 13 зустрічей у всіх турнірах, результативними діями не відрізняючись.