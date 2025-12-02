Український захисник Евертона Віталій Миколенко поділився думкою про те, за які позиції в таблиці команда збирається боротися цього сезону.

«В мріях, мабуть, за перше місце. А в реальності – за єврокубки. На даний момент це реально – боротись за єврокубки, якщо вигравати матчі там, де ми маємо вигравати. У нас є хороший шанс бути в єврокубках. У мріях, звісно, за чемпіонство. Я так скажу», - заявив Миколенко для Setanta Sports.

Після 13 турів АПЛ ліверпульський клуб іде чотирнадцятим, набравши 18 очок — лише на три менше, ніж у Манчестер Юнайтед, який зараз утримує місце у зоні єврокубків.

Раніше повідомлялося, що Миколенко може розглянути варіант переходу до іншого клубу англійської Прем'єр-ліги.