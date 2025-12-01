Український захисник Евертона Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ – Фулгемі, повідомляє журналіст Алан Ніксон на Patreon.

Головний тренер лондонської команди Девід Моєс виявляє інтерес до лівого захисника Ентоні Робінсона з Фулгема, трансфер якого оцінюється в 40 млн фунтів.

Повідомляється, що Евертон ладен розглянути обмін. До операції може бути включено Віталія Миколенка з доплатою у розмірі 25 млн фунтів.

Цього сезону 2025/26 українець провів за «ірисок» 12 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше Евертон Миколенка попри безглузде вилучення обіграв Манчестер Юнайтед.