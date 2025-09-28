Колишній скаут англійського Евертона Браян Кінг висловив свою думку щодо перспектив захисника збірної України Віталія Миколенка у складі мерсисайдського клубу після гри з Ліверпулем (1:2).

«Я думаю, що на даному етапі йому дуже складно, тому що він отримав травму і мав важку передсезонну підготовку. Він зазнав травми під час передсезонної підготовки, а це завжди поганий знак для гравця. Тепер він повернувся, провів свій перший матч, і це була чудова гра, в яку треба було влитися.

Евертон дуже далекий від Ліверпуля. Не думаю, що Миколенко був єдиною проблемою того дня, було ще два-три гравці, які не змогли проявити себе повною мірою. Тому я б дав йому ще пару матчів, перш ніж приймати будь-які рішення, бо подивіться на гравців, які йому протистояли. У Прем'єр-лізі ви навряд чи знайдете когось краще за них», – сказав Кінг Goodison News.