Евертон завершив боротьбу в Кубку англійської ліги сезону 2025/26, програвши Вулверхемптону у виїзному матчі 1/16 фіналу з рахунком 0:2.

Господарі поля відзначилися завдяки голам Маршалла Манетзі на 29-й хвилині та Толуваласе Арокодаре на 88-й.

Український лівий захисник Віталій Миколенко розпочав гру в запасі та з’явився на полі на 78-й хвилині, замінивши Шеймуса Коулмена.

Вулвергемптон здобув лише другу перемогу в сезоні, обидві – у Кубку ліги, тоді як в АПЛ команда програла всі п’ять стартових матчів. Евертон у чемпіонаті Англії має сім очок та йде на 10-й позиції.

У паралельному матчі українець Варфоломєєв віддав асист у грі Лінкольна проти Челсі.

Англія. Кубок ліги. 3 раунд

Вулвергемптон – Евертон 2:0 (Манетзі 29, Арокодаре 88)