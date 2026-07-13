Футбольний агент Андрій Головаш підтвердив інформацію про те, що Емполі готовий розглянути продаж 19-річного українського нападника Богдана Попова під час трансферного вікна.

Цю інформацію я можу підтвердити. В Емполі є фінансові проблеми, і, як на мене, це закономірно, бо за останні роки зроблено багато помилок.

Клуб розраховує продати провідних гравців, розглядаючи їх як єдиний на сьогодні реальний актив. Простіше кажучи, тих, на кого є попит. Серед них і Богдан Попов, що цілком зрозуміло. Крім Богдана, мова йде про найкращого бомбардира команди Стівена Шпенді, основного вінгера Сальваторе Ілія та талановитого захисника Габріеле Гуаріно.

Процес іде, але це не значить, що все так просто. Емполі розуміє вартість свого активу, і тому перемовини з потенційними покупцями йдуть досить нелегко. Що стосується продажу клубу американцям, то мова про це йде вже кілька років, але досі нічого не сталося.

Що стосується нашої позиції, то ми спокійно спостерігаємо за розвитком подій. Але в будь-якому випадку рішення буде прийнято виключно з позиції найкращих перспектив для розвитку футболіста, – повідомив Головаш в інтерв'ю «Українському футболу».