У Барселоні майже не сумніваються, що нападник Роберт Левандовські залишить клуб після закінчення сезону і стане вільним агентом, повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво каталонців належить до польського форварда з великою повагою і готове дочекатися моменту, коли він сам вважатиме за потрібне офіційно оголосити про своє рішення піти.

Невелика ймовірність продовження співпраці все ж таки існує. Такий варіант можливий у разі невдачі переговорів про новий контракт із основним нападником Ферраном Торресом, чия угода розрахована до літа 2027 року.

Повідомляється, що Левандовські вже отримав пропозиції із МЛС та чемпіонату Саудівської Аравії. При цьому гравець також припускає варіант продовження кар'єри в європейському топ-клубі.

