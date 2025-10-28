18-річний вингер Барселони Ламін Ямаль став однією з найбільш обговорюваних фігур після ель класико проти Реала. Молодий гравець не зміг відзначитися результативними діями та отримав одну з найнижчих оцінок серед футболістів каталонського клубу.

Після гри Ямаль змінив аватар у своєму Instagram, видаливши фото та встановивши чорний фон.

Матч десятого туру Ла Ліги сезону-2025/26 між Реалом і Барселоною відбувся 26 жовтня на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Мадридці здобули перемогу з рахунком 2:1. Під час гри Ямаль чув свист від місцевих уболівальників, а після матчу став одним із учасників сутички, що спалахнула через його гострі висловлювання на адресу Реала перед поєдинком.