Кварцяний: «Недарма повернули до збірної Малиновського»
Фахівець підбив підсумки перемоги синьо-жовтих
близько 1 години тому
Вчора збірна України у Рейк’явіку перемогла Ісландію (5:3) у відбірковому матчі на чемпіонат світу-2026.
Відомий український тренер Віталій Кварцяний в інтерв'ю сайту Sport-Express висловився про першу перемогу синьо-жовтих в цьогорічному відборі.
«Збірна зіграла добре, що ще сказати 🙂? Звісно, мало хто очікував, що Україна зуміє забити п’ять голів на виїзді. Мені було помітно, що Ребров змінив тактику, команда заграла сміливіше, а не так, як у попередніх іграх, коли надто вже від оборони діяли. Також добре вчора зуміли зіграти на контратаках і точно недарма повернули до збірної Малиновського».
Наразі збірна України посідає друге місце у своїй відбірковій групі з чотирма очками в трьох матчах.
13 жовтня команда Сергія Реброва прийме Азербайджан на своєму номінальному домашньому полі у Кракові. Зустріч пройде о 21:45 за київським часом.
