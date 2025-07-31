Сергій Стаднюк

Команди англійської Прем’єр-ліги з українцями у складі провели передсезонні товариські матчі.

Евертон відкрив рахунок у матчі зусиллями Ідрісси Геє, який точно завершив передачу Армстронга на 17-й хвилині. Проте ще до перерви Вест Гем зрівняв – Лукас Пакета скористався помилкою голкіпера та вразив порожні ворота. У другому таймі заміна лондонців спрацювала: на 64-й хвилині Ніклас Фюллькруг точним ударом із-за меж штрафного приніс своїй команді перемогу.

Попри поразку, для Евертона був і позитив – Джеймс Тарковскі повернувся на поле після травми, якої зазнав ще у травні. Українець Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі, мав кілька нагод в атаці та відпрацював у захисті, провівши повний матч на позиції центрального захисника. Однак допомогти команді врятуватися не вдалося. «Іриски» завершать турне Прем’єр-ліги матчем проти Манчестер Юнайтед в Атланті.

Манчестер Юнайтед без проблем здобув перемогу над Борнмутом у другому матчі літньої серії. Уже на 8-й хвилині Расмус Гейлунн відкрив рахунок, а згодом Патрік Доргу подвоїв перевагу, елегантно перекинувши воротаря.

Після перерви МЮ продовжив домінувати: Амад на 53-й хвилині зробив рахунок 3:0, а ще через кілька хвилин Ітан Вільямс довів справу до розгрому. Єдиним м’ячем Борнмута став автогол Де Лігта після прострілу Девіда Брукса. Український захисник Ілля Забарний провів на полі 75 хвилин. Наступним суперником «вишень» стане Вест Гем.

Товариські матчі

Вест Гем – Евертон 2:1

Голи: Пакета, 41, Фюллькруг, 64 – Ґеє, 17

Вест Гем: Фодерінгем, Вокер-Пітерс (Ван-Біссака, 46), Кейсі (Тодібо, 46), Мавропанос (Скарлес, 86), Кілман (Агверд, 46), Діуф (Луїс Гільєрме, 46), Поттс (Родрігес, 46), Ворд-Праус (Боуен, 46), Ірвінг (Соучек, 61), Пакета (Орфорд, 90), Маршалл (Фюллькруг, 46)

Евертон: Треверс, Паттерсон (Гарнер, 46), О'Браєн, Кін, Миколенко, Макніл (Хіт, 79), Геє (Тарковскі, 69), Іроегбунам (Алькарас, 46), Армстронг, Ндіає (Шерміті, 69), Бето (Баррі, 46)

Попередження: Поттс – Кін, Гарнер

Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1

Голи: Гейлунн, 8, Доргу, 25, Діалло, 53, Ітан Вільямс, 72 – Де Лігт, 88 (автогол)

Манчестер Юнайтед: Гітон, Йоро (Фредріксон, 70), Маґвайр (Де Лігт, 46), Шоу (Гевен, 70), Далот (Маннато, 70), Бруну Фернандеш (Колльєр, 70), Каземіро (Угарте, 70), Доргу (Леон, 70), Маунт (Мейну, 70), Амад (Ітан Вільямс, 70), Гейлунн (Обі, 70)

Борнмут: Петрович (Денніс, 62), Гілл, Забарний (Мефем, 76), Сенесі (Траоре, 62), Араухо (Трюффер, 62), Таверньє (Февр, 76), Біллінг (Аду-Аджеї, 76), Солер (Сміт, 62), Семеньйо, Еванілсон (Адамс, 76), Уаттара (Брукс, 62).

Раніще Миколенко та Забарний зіграли один проти одного.