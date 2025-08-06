Легендарний захисник Динамо, а нині – український тренер, Олег Кузнецов оцінив поразку команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1). Також фахівець проаналізував скандальний епізод зі скасуванням пенальті на нападнику киян Владиславі Ванаті.

До того, як цей клуб став суперником Динамо, я нічого не знав про нього. Відразу хочу зазначити, що тренерський штаб «біло-синіх» добре розібрав манеру гри Пафоса, і правильно виставив проти суперника двох «опорників» — Михайленка та Бражка. Два тайми цього матчу пройшли по одному й тому ж сценарію — на початку активніше грає кіпрська команда за рахунок пресингу, а потім ініціативу забирає Динамо. Був момент після перерви, коли сміливий і тактично вірний хід зробив Олександр Шовковський, залишивши одного «опорника» позаду і кинувши Піхальонка в атаку — ближче до воріт суперника в пару до Шапаренка. Я думав, що динамівці дотиснуть Пафос.

По ходу всієї гри були у «Динамо» передумови для голу, однак влучити у рамку вперше вдалося лише на 75-й хвилині. Багато блокувань було, і, на жаль, багато неточних передач у вирішальній фазі, біля чужого штрафного майданчика. У таких матчах, звичайно, потрібно забивати. Але це поступово прийде по ходу сезону. Ще потрібно сказати про надмірну мабуть обережність — боялися помилитися, боялися пропустити. Однак, на фініші поєдинку все-таки не обійшлося без однієї, але вирішальної похибки.

Пенальті не було. Очевидно, що Ванат домалював в тому епізоді. Захисник Пафоса, звичайно, в м’яч не зіграв, але й в ногу нашому форварду не влучив. До речі, не тягнув на 11-метровий й другий епізод з Ванатом в штрафному майданчику суперника. Тому, всі вердикти рефері були логічними.

Буяльському важко було увійти в гру, в завершальні 15 хвилин, коли на полі така рубка йшла. Кияни сподівалися, що Віталій за рахунок досвіду щось створить — пас хороший віддасть, чи ще щось, але нічого не вийшло. Помітно, що і Буяльський, і Волошин з Кабаєвим фізично не готові, – підсумував Кузнецов у інтерв'ю Footboom.