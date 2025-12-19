Міланський Інтер розглядає українського голкіпера Андрія Луніна як одного із претендентів на заміну Янну Зоммеру.

Згідно з Gazzett'Azzurri, воротар мадридського Реала потрапив у шорт-лист разом із Гульєльмо Вікаріо, Марко Карнезеккі та Марком-Андре тер Штегеном. У керівництві клубу високо цінують Луніна за його стабільність у Ла Лізі та досвід виступів на топ-рівні.

26-річний українець цього сезону провів два матчі за Реал, пропустивши всього п'ять голів.

Раніше повідомлялося, що Алонсо подякував Луніну за вирішальний сейв у матчі Кубка Іспанії.