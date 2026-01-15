Мадридський Реал розпочав терміновий пошук кандидатів на посаду головного тренера, який міг би змінити нинішнього наставника Альваро Арбелоа, повідомляє Madrid Zone.

Відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії між Альбасете та Реалом, у якому королівський клуб зазнав несподіваної поразки з рахунком 2:3 та вилетів з турніру.

Дебютним поєдинком Арбелоа на чолі Реала став цей матч, він змінив на посаді Хабі Алонсо. За даними джерела, поточний тренер навряд чи надовго збереже позицію біля керма команди.

Президент клубу Флорентіно Перес планує найближчим часом розпочати переговори з новим наставником, який очолить Реал після завершення сезону 2025/26 та підготує гравців до наступного чемпіонату.

Серед претендентів на посаду тренера розглядаються Зінедін Зідан, Юрген Клопп та Енцо Мареска.