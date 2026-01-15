Журналісти назвали винних у вильоті Реала з Кубка Іспанії: «Де сьогодні був Вінісіус?»
Карвахаль і Вінісіус отримали критику
близько 1 години тому
Пройшов матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії між Альбасете, який представляє другий за силою дивізіон, та мадридським Реалом. Королівський клуб зазнав несподіваної поразки з рахунком 2:3 і вилетів з турніру. Цей поєдинок став дебютним для Альваро Арбелоа на чолі команди, який змінив посаду Хабі Алонсо.
Після закінчення зустрічі видання Bernabéu Digital виділило двох гравців, які, на їхню думку, провалилися у цьому матчі – захисника Дані Карвахаля та вінгера Вінісіуса Жуніора. Воротар збірної України Андрій Лунін пропустив три м'ячі, але журналісти наголосили, що у багатьох епізодах голкіпер не міг впоратися із ситуацією через помилки партнерів по команді.
«Де сьогодні був Вінісіус? Той, хто ніколи не прощається; той, хто влаштовує істерику, коли його замінюють. Все це смішно, те, що сталося цього тижня… Я вже казав про це, ми перетворили Реал на посміховисько», – незадоволений журналіст Сіро Лопес.
Особливу увагу привернула гра досвідченого захисника Дані Карвахаля. Експерти відзначили його помилки при другому та третьому пропущених голах, які сильно вплинули на результат матчу.
«Він залишив Хефте одного, дозволивши йому забити другий гол. Ще гірше і непереконливо зіграв, коли Реал пропускав третій».