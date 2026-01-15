Пройшов матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії між Альбасете, який представляє другий за силою дивізіон, та мадридським Реалом. Королівський клуб зазнав несподіваної поразки з рахунком 2:3 і вилетів з турніру. Цей поєдинок став дебютним для Альваро Арбелоа на чолі команди, який змінив посаду Хабі Алонсо.

Після закінчення зустрічі видання Bernabéu Digital виділило двох гравців, які, на їхню думку, провалилися у цьому матчі – захисника Дані Карвахаля та вінгера Вінісіуса Жуніора. Воротар збірної України Андрій Лунін пропустив три м'ячі, але журналісти наголосили, що у багатьох епізодах голкіпер не міг впоратися із ситуацією через помилки партнерів по команді.

«Де сьогодні був Вінісіус? Той, хто ніколи не прощається; той, хто влаштовує істерику, коли його замінюють. Все це смішно, те, що сталося цього тижня… Я вже казав про це, ми перетворили Реал на посміховисько», – незадоволений журналіст Сіро Лопес.

Особливу увагу привернула гра досвідченого захисника Дані Карвахаля. Експерти відзначили його помилки при другому та третьому пропущених голах, які сильно вплинули на результат матчу.