У рамках десятого туру чемпіонату Італії відбувся поєдинок між Міланом та римською Ромою. Матч пройшов на стадіоні Сан-Сіро та завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Український нападник Артем Довбик вийшов на заміну на 77-й хвилині, проте результативними діями відзначитись не зміг. Згідно з оцінками SofaScore та WhoScored, його гра отримала 6,5 та 6,1 бала відповідно.

Найкращим футболістом зустрічі обидві платформи визнали воротаря Мілана Майка Меньяна. Француз став героєм матчу, відобразивши пенальті Пауло Дібали та здійснивши сім сейвів. Його виступ оцінили у 8,2 та 8,4 бали.

У нинішньому сезоні 28-річний Довбик провів 12 матчів (436 хвилин), на його рахунку два забиті м'ячі та одна результативна передача.