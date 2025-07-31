Карпати презентували ігрову форму на сезон 2025/26
У новому сезоні львів’яни гратимуть у традиційних зелених і білих кольорах
44 хвилини тому
Під час традиційної передсезонної зустрічі з уболівальниками львівські Карпати представили ігрову форму на сезон 2025/26. Без радикальних змін — зелений клубний колір залишається основою як домашнього, так і виїзного комплекту. У гостьовому варіанті до зелених додано білі смуги. Третя форма також традиційно буде червоно-чорною.
Кожна історія — це подорож. Кожне завершення — це початок нового. Кожна смуга — це народження. Наше сьогодні — це життя, а не гра. Наші труби вже заграли, барабан вже забив. Мільйон сердець. Одне биття. Два кольори — зазначено у презентації.
Офіційний дебют нової форми відбудеться в неділю, 3 серпня — у 1-му турі чемпіонату України Карпати прийматимуть Полісся.
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