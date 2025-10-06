Півзахисник Динамо Назар Волошин, який відзначився голом у ворота харківського Металіста 1925, поділився своїми емоціями після домашнього матчу 8-го туру УПЛ, який завершився результативною нічиєю 1:1.

«Відчуваю негативні емоції, тому що в останніх іграх ми не можемо перемогти. Забиваємо, але цього недостатньо, також, мабуть, не вистачило концентрації.

Пропущений гол? Чесно кажучи, я не пам'ятаю, усе сталося дуже швидко. Я побачив, що гравець суперника був сам, завдав удару в один дотик і забив гол. Потрібно дивитися, розбирати епізод, я не знаю, хто винен.

Критика? Нічого особливого, працюємо, налаштовуємося кожного разу на перемогу, справляємося через працю», — сказав Волошин для пресслужби Динамо.