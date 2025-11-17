Збірна України перемогла у матчі заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (2:0). Після гри до роздягальні зайшов президент УАФ Андрій Шевченко, а головний тренер Сергій Ребров зробив емоційну промову.

...тренер в роздягальні сказав: «Оце команда!». Я думаю, це важливо. Ми можемо програти, ми можемо виграти, але сьогодні була команда.

Ви сьогодні боролися. Так, я вдячний кожному із вас. Якщо б Толя сьогодні не потягнув цей м'яч, ми не знаємо, що було б. Якщо б ми останні десять хвилин так не атакували, ми не знаємо, що було б. Для мене дуже важливо, що сьогодні з перших до останніх хвилин була команда. І ви дійсно працювали для України. Дуже дякую.

І я хотів би одну річ сказати. Знаєте, раніше, коли я був тренером в Динамо, в команді, я теж гравцям казав: «О, може в збірну, ви подумайте, може там свої травми залікуєте в збірній, якщо ви отримали в команді. Але зараз інші часи. Зараз, я впевнений, для вас дуже важливий виклик до збірної, приїхати і боротися за нашу країну.

Тому я хочу попросити у вас. Це дуже важливо, щоб ви в своїх командах готувалися. Зараз у нас дві дуже важливі зустрічі, плей-оф на чемпіонат світу. Тому ви зробили дуже гарне діло, але в нас ще один крок. Щоб зробити цей крок, готуйте себе в своїх командах. Я дуже вдячний вам, ви молодці.