Збірна України здобула перемогу над Ісландією у виїзному матчі третього туру кваліфікації до ЧС-2026.

Під час першого тайму ключовий хавбек команди Георгій Судаков отримав травму після зіткнення із суперником і був змушений залишити поле одразу після першого пропущеного голу.

Наступного дня півзахисник Бенфіки залишив розташування збірної і повернувся до Португалії. Вже після прибуття він пройшов детальне медичне обстеження, яке виявило ушкодження лівого плеча та легке розтягнення акроміально-ключичного суглоба.

Тепер залишаються сумніви щодо його участі у майбутньому поєдинку Кубка Португалії проти Шавіша, про це повідомила A Bola.