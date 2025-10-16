У французькому ПСЖ відреагували на різку заяву російського воротаря Матвія Сафонова, який висловив невдоволення відсутністю ігрової практики.

За інформацією Goal.com, висловлювання голкіпера викликали помітний резонанс у роздягальні клубу. Джерела наголошують на невдоволенні керівництва, яке вважало, що такі публічні заяви можуть негативно вплинути на атмосферу в команді.

Раніше Сафонов не відкидав можливості зміни клубу. Однією з причин стало посилення ролі українського захисника Іллі Забарного, який швидко закріпився в основі та не підтримує контактів з росіянином.

Цього сезону Сафонов поки не зіграв жодного офіційного матчу за ПСЖ.