Захисник збірної України Юхим Конопля висловився про свої враження після стартового поєдинку відбору до чемпіонату світу 2026 року, в якому команда Сергія Реброва поступилася Франції з рахунком 0:2.

«Ну звісно: суперякісні гравці. Дуже важко грати в обороні, але всі намагалися, старалися. Всі бачили, що ми навіть мали свої моменти. Я думаю, всі розуміли, що Франція – сильна команда.

Сергій Станіславович Ребров в першу чергу казав, і всі це знали, що французи дуже сильні в атаці, і нам треба буде працювати максимально організовано. Шкода, що пропустили швидкий гол, але добре, що після цього не пропустили ще. Всі розуміли, що буде швидка гра: нам тренер казав, і ми це розуміли», – сказав Конопля для Суспільне Спорт.