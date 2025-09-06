Павло Василенко

Збірна Франції розпочала кваліфікаційний відбір на чемпіонат світу-2026 найкращим чином, перемігши в Польщі Україну завдяки голам Мішеля Олізе та Кіліана Мбаппе (0:2). Але, незважаючи на перемогу, головний тренер французів Дідьє Дешам має дві травми в атаці: гравців ПСЖ Усмана Дембеле та Дезіре Дуе.

Хоча Дуе кульгав, коли виходив зі стадіону, схоже, що для 28-річного нападника ситуація серйозніша. У Дембеле травма правого стегна, через яку він буде змушений покинути тренувальний збір збірної Франції, і тому не братиме участі у матчі проти Ісландії у вівторок на «Парк де Пренс». За даними L'Équipe, одноклубнику українського захисника Іллі Забарного вже призначено МРТ.