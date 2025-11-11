Майбутнє українського воротаря Андрія Луніна у мадридському Реалі знову опинилося під загрозою.

За інформацією Diario Gol, керівництво клубу вже визначилося з можливим спадкоємцем Тібо Куртуа. Ним стане 20-річний вартовий воріт Кастільї Фран Гонсалес. Молодий іспанець справив чудове враження на тренерський штаб, особливо на тренера воротарів Лепіса, який упевнений, що Гонсалес готовий до поступового переходу до основної команди.

Зазначається, що в Реалі бачать у ньому ідеального наступника Куртуа. Обидва воротарі мають зріст близько двох метрів і вирізняються чудовою реакцією. У клубі вважають, що Гонсалес здатний не лише стати основним кіпером Реала, а й згодом захисником воріт збірної Іспанії.

Головним постраждалим у цій ситуації може стати Андрій Лунін. Незважаючи на чинний контракт, українець практично не отримує ігрового часу, оскільки новий наставник Хабі Алонсо повністю покладається на Куртуа.

