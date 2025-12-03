Український голкіпер Реала Андрій Лунін може невдовзі змінити клуб. За даними Madrid-barcelona.com, його становище у складі далеке від стабільного. Флорентіно Перес готовий розглядати варіанти продажу, якщо надійде пропозиція від десяти мільйонів євро і вище.

Раніше повідомляли, що під час матчу Ліги чемпіонів проти Олімпіакосу за грою Луніна спостерігав представник Інтера. Українець отримав шанс вийти у старті через відсутність Тібо Куртуа.

У нинішньому сезоні 2025/26 Лунін провів за мадридців лише один матч, у якому пропустив три м'ячі.