В стилі Златана. Український нападник спричинив фурор в Італії
Попов став рятівником Емполі
26 хвилин тому
Богдан Попов/ Фото - Емполі
Український форвард Емполі Богдан Попов допоміг своєму клубу взяти очки в поєдинку 3 туру Серії Б зі Спецією (1:1).
18-річний страйкер примудрився в складній ситуації вразити ворота суперника, що наводить на паралелі з легендарним Златаном Ібрагімовичем.
Варто зазначити, що Емполі нещодавно перепідписав контракт з Поповим до літа 2028 року.
Гол у ворота Спеції вивів Попова в лідери бомбардирської гонки в другому за силою дивізіону першості Італії: 4 матчі, 4 голи.
