Капітан Руха Денис Підгурський проаналізував невдалі результати в УПЛ, маючи шестиматчеву серію поразок. Його слова наводить UA-Футбол.

У нас дружній колектив, тому ми не приховували один від одного проблем. Прямо говорили про свої недоліки. Також важливо було те, що хлопців підтримало керівництво клубу, її президент. Вони приходили на тренування, підбадьорювали нас. Казали, що ми усі в одному човні, усі разом повинні пройти цей непростий період. Впевнений, що команда вже вибирається з цієї ями.

Кажуть у нас попереду важкий календар і нам буде складно виправити турнірне становище.. Я не погоджуюсь з цим. В попередньому сезоні у нас також Були подібні відрізки в чемпіонаті і ми показували гідні результати - відбирали очки у Шахтаря, Полісся, Олександрії. Вважаю, що нам навіть простіше грати проти команд з верхньої частини таблиці. Проти них ми демонструємо свою кращу гру, - розповів капітан Руха.