Хід Суркіса. Динамо офіційно представило іноземного тренера
Відомо, над чим працюватиме польський фахівець
36 хвилин тому
Тренерський штаб київського Динамо поповнив польський фахівець Мацей Кендзьорек. Про це повідомила пресслужба клубу.
45-річний спеціаліст став асистентом головного тренера «біло-синіх». Поляк працюватиме тренером-аналітиком та спеціалістом зі стандартних положень.
Кендзьорек народився 1 липня 1980 року, має освіту бакалавра політичних наук та володіє тренерською ліцензією UEFA Pro. Свою кар’єру розпочав у 2003 році, працюючи головним тренером і асистентом у клубах нижчих ліг Польщі. З 2016 по 2020 рік входив до штабу Ракува, який за цей час здобув перемоги у другій та першій польських лігах.
Згодом він був помічником у Арці (Гдиня) та Леху (Познань), з останнім став чемпіоном Польщі. Перед переходом до Динамо фахівець очолював Радомяк, а також має досвід роботи з молодіжною збірною Польщі, якій допомагав готуватися до Євро-2019.
Нагадаємо, з кінця осені Динамо очолює Олександр Шовковський. До цього він був асистентом Мірчі Луческу.
Матеріали по темі
16-річний гравець на останній хвилині вирвав для Ліверпуля перемогу над Ньюкаслом
близько 14 годин тому