Сергій Стаднюк

Тренерський штаб київського Динамо поповнив польський фахівець Мацей Кендзьорек. Про це повідомила пресслужба клубу.

45-річний спеціаліст став асистентом головного тренера «біло-синіх». Поляк працюватиме тренером-аналітиком та спеціалістом зі стандартних положень.

Кендзьорек народився 1 липня 1980 року, має освіту бакалавра політичних наук та володіє тренерською ліцензією UEFA Pro. Свою кар’єру розпочав у 2003 році, працюючи головним тренером і асистентом у клубах нижчих ліг Польщі. З 2016 по 2020 рік входив до штабу Ракува, який за цей час здобув перемоги у другій та першій польських лігах.

Згодом він був помічником у Арці (Гдиня) та Леху (Познань), з останнім став чемпіоном Польщі. Перед переходом до Динамо фахівець очолював Радомяк, а також має досвід роботи з молодіжною збірною Польщі, якій допомагав готуватися до Євро-2019.

Нагадаємо, з кінця осені Динамо очолює Олександр Шовковський. До цього він був асистентом Мірчі Луческу.