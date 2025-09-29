В Туреччині прокоментували гру Зубкова в останньому матчі Трабзонспора
Вінгер збірної України отримав похвалу
близько 12 годин тому
Трабзонспор здобув перемогу над Карагюмрюком із рахунком 4:3 у поєдинку сьомого туру чемпіонату Туреччини сезону 2025/26.
Український півзахисник Олександр Зубков з'явився у стартовому складі клубу з Трабзона та провів на полі 80 хвилин, після чого його замінили.
Відомий турецький аналітик Халдун Домач високо оцінив дії 29-річного футболіста на правому фланзі атаки у першій половині зустрічі.
«Саме завдяки виграним підбиранням, а особливо завдяки організації гри на правому фланзі дуетом Зубков – Піна за підтримки Аугусто, бордово-блакитна команда змогла створити позитивне враження у першій половині», – цитує Домача Günebakış.
Цього сезону Зубков провів сім матчів за Трабзонспор і записав на свій рахунок три результативні передачі.