Головний тренер Партизана Срджан Благоєвич підбив підсумки матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Олександрії (2:0). Його слова наводить Arena Sport.

Звичайно, ми задоволені після перемоги, і, звичайно, я не думаю, що все закінчено. Є ще другий тайм у Белграді, звичайно, нам буде легше, бо він буде зіграний перед нашими вболівальниками, я сподіваюся, перед великою кількістю наших уболівальників.

Ми не обманюємо себе. У цьому немає спокою, і ми його не прагнемо. Ми усвідомлюємо, що ця робота приносить нові виклики кожні кілька днів, і що нас оцінюватимуть лише протягом останньої гри, незалежно від того, наскільки добре чи погано ми грали в попередній, - сказав Благоєвич.