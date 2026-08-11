Сергій Разумовський

Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет через пошкодження може не зіграти більше жодного матчу в серпні. Про це повідомив український футбольний журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик.

За його інформацією, характер травми змушує 24-річного українця пропустити ще близько трьох тижнів. Таким чином, Нещерет може не встигнути відновитися до завершення серпня.

Наразі воротар уже пропустив три останні матчі Динамо в усіх турнірах. Пошкодження він отримав ще у двадцятих числах липня, і воно досі не дозволяє футболісту повноцінно тренуватися.

Раніше видання Dynamo.kiev.ua повідомляло, що тренерський штаб і медична служба Динамо вирішили відправити Нещерета до Києва на консультацію з фахівцями. Лікарі мають оцінити стан голкіпера та визначити подальші терміни його відновлення.

Цього літа Динамо проведе щонайменше три матчі. Кияни зіграють матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха, а також проведуть поєдинки чемпіонату України з Колосом і Буковиною.

Якщо Динамо за підсумками двоматчевого протистояння пройде азербайджанський клуб, команда зіграє ще два поєдинки плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Раніше було названо потенційних суперників.

Поки Нещерет відновлюється, місце у воротах київської команди посідає В’ячеслав Суркіс. Точні терміни повернення основного голкіпера до тренувального процесу стануть відомі після додаткових медичних консультацій.