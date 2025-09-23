Генеральний директор Женіса Айдин Кожахмет розповів про майбутнє головного тренера команди з Астани Андрія Демченка. Його слова наводить Sports24.

Український фахівець отримав пропозиції з Угорщини, Кіпру та Польщі.

Я знаю, що наш тренер цікавий різним клубам Європи, але до кінця сезону у нього діє контракт. Ближче до кінця чемпіонату ми, звісно, обговоримо перспективи - будемо виходити з наших подальших планів і завдань.

З Андрієм Анатолійовичем у нас прекрасний зв'язок. Переконаний, що тут його все влаштовує. Наскільки задоволений ним клуб? Звичайно, в його роботі ми теж бачимо багато позитивного. Однак, всім же відомо, що у футболі немає нічого постійного: Демченку може надійти така пропозиція, від якої не відмовишся. А поки ми зосереджені на матчі проти Кайрата, - розповів Кожахмет.